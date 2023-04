Le président du MR critiqué par une figure du parti Vooruit: «On pourrait faire plus avec la N-VA de Bart De Wever qu’avec le MR de Georges-Louis Bouchez»

La cheffe de groupe du parti Vooruit à la Chambre, Melissa Depraetere, n’a pas été tendre avec le président du MR dans une interview accordée au journal De Zondag.

La socialiste critique ouvertement George-Louis Bouchez, qu’elle accuse de « bloquer de nombreuses réformes » : « Pensez à son opposition à la suppression de la prime logement pour la résidence secondaire. Ou comment il continue de défendre l’industrie du jeu parce qu’il est lui-même président d’une équipe de football amateur. Mais le meilleur exemple est la réforme fiscale. Sans Bouchez, des mesures auraient déjà été prises : la charge fiscale serait répartie plus équitablement, d’où des salaires nets plus élevés. Cela me frustre ».