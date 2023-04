D1A: Anderlecht chute lourdement sur le terrain de Genk et s’éloigne du top 8 (5-2)

Genk a infligé un solide revers 5-2 à Anderlecht dimanche lors de la 33e journée de championnat. Aly Samatta (36e), Aziz Ouattara (45e+2), Joseph Paintsil (49e, 87e) et Bilal El Khannous (53e) ont consolidé la première place des Limbourgeois: 74 points pour 69 à l’Union, qui reçoit Seraing à 19h15. Malgré les buts d’Islam Slimani (43e) et Anders Dreyer (64e), Anderlecht est 10e (46 points).

Wouter Vrancken n’a pu compter sur Bryan Heynen, Carlos Cuesta et Yira Sor et les a remplacés par Mujaid Sadick, Ouattara et Samatta. Au RSCA, Brian Riemer a effectué trois changements par rapport à l’équipe tenue en échec par Westerlo: Killian Sardella, Lior Refaelov et Slimani ont renvoyé Amir Murillo, Kristian Arnstad et Benito Raman sur le banc. Le début de rencontre entre deux formations enthousiastes a été abrupt avec des duels serrés et de nombreuses fautes, qui ont obligé Erik Lambrechts à distribuer deux cartes jaunes dans les premières minutes.