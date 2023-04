Raul, un enfant de 9 ans, battu à mort et jeté à l’eau en Flandre: «Sa sœur de 12 ans a tout vu, elle est choquée, nous sommes tous choqués»

Battu avec une ceinture et à coups de poing, arrosé d’eau glacée ou bouillante. Ce sont les terribles sévices que Raul M., 9 ans, a dû endurer à plusieurs reprises. Jusqu’à ce que son petit corps n’en puisse plus. Le petit garçon a fini par perdre connaissance et est mort.

L’enfant a ensuite été mis dans un sac de sport Puma et jeté dans le Houtdok de Gand. Le jeune Roumain vivait avec sa sœur de 12 ans, sa mère et son petit ami à Gand, près de la Porte du Barrage.