«Voici une chaise d’écolier et d’enseignant»: un professeur réagit à la polémique du mobilier de luxe de la Maison des Parlementaires

De la machine à café à près de 2.400 euros/pièce jusqu’au sofa du bureau présidentiel. Sur le site spécialisé d’où il provient, son prix est fixé à plus de 18.000 euros. Dans l’une des cinq salles de commission, les chaises sont estimées à près de 4.750 euros/pièce. « Nous ne sommes pas à ce prix-là, se défend André Frédéric (PS). Sur ces chaises-ci, on doit être à peu près en dessous de 3.000 euros, TVA comprise. »

Un professeur a réagi à la polémique sur les réseaux sociaux : « Chers politiciens et parlementaires, voici une chaise d’écolier et d’enseignant, bien moins onéreuse que les vôtres ! Je vous l’accorde, ce n’est pas l’idéal pour suspendre les vestes mais ça fait l’affaire quand même… Si jamais il vous reste un peu de budget une fois la déco refaite dans vos locaux, le secteur de l’éducation serait preneur d’un peu de cash », écrit-il.

Sa publication a fait réagir un bon nombre d’internautes : « Cette blague d’hier a pris d’énormes proportions… je tenais quand même à faire un petit update. Je ne me plains pas ! Que du contraire ! Je m’estime chanceux d’avoir une chaise et un tableau numérique ! […] Ma blague n’avait pas pour but de se plaindre du métier, on le fait avec les moyens qu’on a et on l’adore. Je donnais simplement mon avis de citoyen quant à la démesure d’acheter une chaise à 3000 € dans la réalité économique d’aujourd’hui… », a-t-il ajouté.