À Soignies, Marie-Christine initie les patrons au management « parents friendly » : « Ça peut vous faire gagner beaucoup d’argent ! »

Au secours, ma secrétaire attend des jumeaux ! Sérieux, mon contremaître va-t-il réellement prendre l’intégralité de son congé de paternité ? Elle est supercompétente, lui l’est un peu moins, mais au moins, il ne tombera pas « enceint »…

Marie-Christine Wats. - DR

Marie-Christine Wats, mettons-nous un instant dans la tête d’un (ou même d’une) manager : même si elles ne sont pas politiquement correctes, ces réflexions lui traversent bel et bien l’esprit, non ?

Bien sûr ! Mais la société a beaucoup évolué. Et le confinement a encore accentué un réel changement des mentalités. Aujourd’hui, un manager, s’il veut rester compétitif, doit intégrer cette évolution. La génération Z (ceux qui sont nés après 1995) arrive sur le marché du travail. Des jeunes plus enclins au zapping professionnel et qui, en tant que futurs parents, ne sont plus prêts à tout sacrifier à leur carrière. Proposer un environnement de travail plus qualitatif sera parfois plus convaincant à leurs yeux qu’une promotion financière pure et dure. C’est là que la notion de management bienveillant intervient.