Basket - TDM2 | Sprimont sort un gros match pour infliger sa première défaite de la saison à Comblain!

Comme les finales, les derbies, cela ne se joue pas, cela se gagne. Car ce sont toujours des rencontres particulières, à l’orgueil, que l’on ne veut normalement pas perdre. Et, vendredi, l’envie était clairement dans les rangs de Carriers déterminés à réussir un bon match contre les Champions comblinois. Et les troupes de Jérôme Jacquemin ont réussi l’exploit d’infliger pour la première fois de la saison une défaite aux Rouges : 77-72.

Maintenant, autour du terrain, cela a beaucoup parlé. « La décompression du champion », expliquait bien trop de monde. A l’inverse, le coach Humblet recadrait : « Sprimont a été meilleur que Comblain point barre ! L’adversaire s’aligne sans Skrelja et Wuidar, deux joueurs majeurs et il remportent la partie en sortant un super match. Il n’y a pas à discuter cela. Nous étions au complet… mais peut-être pas dans les dispositions tactiques et mentales que pour rivaliser avec cette belle équipe ! » Une analyse qui rencontre aussi les propos d’un Jérôme Jacquemin passablement irrité. « Comme ils sont champions et qu’il n’y a plus rien à jouer, on perd ? Nous n’avons plus rien à gagner ou perdre depuis janvier. Mais nous sommes tous des compétiteurs. C’est indécent de tenir de tels discours pour minimiser notre prestation. Mes joueurs se sont battus et méritent le respect. »