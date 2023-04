Charles III: trois stars se produiront lors des festivités du couronnement

Le grand jour approche pour Charles III d’Angleterre. Le 6 mai prochain, le nouveau monarque et le peuple britannique vivront une journée de fête. Pour célébrer le couronnement du nouveau roi, de nombreuses stars avaient été sollicitées, mais toutes avaient refusés de se produire sur scène. Parmi les stars contactées, Adele, Harry Styles, Ed Sheeran ou encore Elton John.

Finalement, à quelques semaines du grand jour, l’affiche du concert a enfin été dévoilée. Les têtes d’affiche seront les américains Katy Perry et Lionel Richie et l’italien Andrea Bocelli. Côté britannique, on retrouvera le groupe Take That (mais sans Robbie Williams) et le compositeur Alexis Ffrench.