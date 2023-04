Zeno Debast veut toujours croire au top 8 malgré le revers contre Genk: «On a encore deux finales à jouer»

Défaits par Genk, les Mauves n’ont plus leur destin entre leur main mais peuvent toujours se hisser dans le top 8 le week-end prochain. Zeno Debast, défenseur mauve, a analysé cette rencontre à deux visages. Anderlecht s’est incliné sur le score de 5-2 alors que les Mauves avaient réalisé une bonne première mi-temps.

En première mi-temps, le but de Slimani a permis aux Mauves de recoller au score. Mais en fin de première période, les Limbourgeois ont repris l’avantage : « On ne doit jamais donner un but, on doit rentrer au vestiaire avec 1-1. Rien n’était fait, mais avec une telle mentalité, on ne peut pas gagner », explique Debast au micro d’Eleven Sport.