La Ville de Charleroi tue dans l’œuf le méga-projet immobilier et la création du nouveau Colruyt à Mont-sur-Marchienne Haies

Quand on se balade dans le quartier des Haies à Mont-sur-Marchienne, il est impossible de passer à côté : de grandes banderoles ornent les façades et clôtures de nombreuses habitations. « La ceinture alimentaire de Charleroi commence ici. Lotissement ? Supermarché ? Stop ! », peut-on lire…

Un message clair! - L. Dév.

Tous ces riverains s’opposent à un méga-projet mêlant immobilier et commercial. Une demande de permis a en effet été rentrée par un promoteur auprès de la Ville de Charleroi. On y évoque la création d’une nouvelle voirie entre les rues Point du Jour et Pont Marion. Le tout avec une extension du projet jusqu’à la chaussée de Thuin, via la prairie située à côté de la pharmacie Vedrinne. Dans cet espace, on retrouverait 45 maisons unifamiliales, trois immeubles abritant 18 appartements ainsi que des rez commerciaux, sans oublier un supermarché Colruyt de 2.781m². Ce dernier dernier disposerait en outre d’un parking prévu pour 145 véhicules motorisés et 24 vélos. L’aménagement d’un parc est aussi au programme.

Mais selon nos informations, tous les habitants du coin vont pousser un fameux « ouf » de soulagement.