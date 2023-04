La menace de l’expropriation pour les sinistrés brandie par Theux: «le bourgmestre avait répété que jamais il ne le ferait»

C’est dans sa petite maison située au bord de la Hoëgne à Theux que Vinoth Corteil nous reçoit. Le logement a l’air bien sympathique, on sent qu’il a été réaménagé il y a peu. Mais alors que le soleil donne encore, il fait assez cru à l’intérieur. On a meilleur sur sa terrasse. Et pour cause, la maison sinistrée n’a toujours pas de chauffage. Les travaux ont été stoppés suite à l’interrogation concernant le futur de la maison. La commune veut la racheter mais n’en a pas les moyens. Si la volonté est toujours de discuter et trouver des solutions à l’amiable, la menace de l’expropriation est de plus en plus présente.