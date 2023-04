D2 | Place à la reconstruction en D3: «Waremme n’est pas mort, c’est juste la fin d’un cycle» (+ vidéo et bulletins)

« J’ai confiance »

C’est Romain Paquet, également coach de la P2, qui officiait en tant que T2 et qui se présentait à l’interview. « Il y a des détails qui font la différence. Notre adversaire marque sur un centre raté et Gueye, sur une action similaire, veut la mettre au fond et trouve la latte. C’est vraiment à l’image de toute la saison. C’est frustrant. Dans le jeu, on n’est pas inférieurs mais on n’arrive pas à faire les choses justes dans les trente derniers mètres et puis il y a toujours ces petites erreurs qui nous coûtent des buts. Très peu ou pas d’occasions de but, mais des situations dangereuses. Waremme n’a pas su profiter des moments faibles de Rebecq. » Ce sera donc la D3 la saison prochaine. « Mais Waremme n’est pas mort. C’est juste la fin d’un cycle qui nous a vus au sommet. J’ai confiance en l’avenir, aussi grâce à notre formidable école des jeunes. »