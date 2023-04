Basket (Dames) | Malgré deux grosses défaites en playoffs face à Malines, les Panthers gardent la tête haute

MALINES 99

PANTHERS 50

QT : 33-8, 23-15, 19-17, 24-10. Kangoeroes Malines : 30/50 à 2 ; 8/22 à 3 ; 15 l.f. sur 17 ; 44 r. ; 27 a. ; 15 f. Van Gils 0-0, Courthiau 2-0, Morrison 12-12, Kibedi 0-0, Resimont 10-3, Katako 0-0, Nauwelaers 0-0, Bruyndoncx 3-0, Rembiszewska 7-7, Bertsch 16-8, Berkani 6-13 Liège Panthers : 17/59 à 2 ; 1/6 à 3 ; 13 l.f. sur 16 ; 39 r. ; 8 ass. ; 16 f. Hambursin 0-4, Littlefield 6-4, Tremblez 3-2, Cop 0-0, Kenny 0-9, Descamps 5-0, Franquin 7-4, Peeters 2-2, Tchemtchoua 0-2

En l’absence pour de Maes la raquette des Panthers ne pouvait concurrencer les bondissants pivots des Kangoeroes, d’un niveau largement supérieur, malgré le talent de Franquin qui n’est pas une véritable intérieure et les énormes progrès de Cop et de Kenny. Pierre Cornia en parle : « On parle souvent de Morrisson chez les Kangoeroes, mais si je pouvais en choisir une des deux ce serait Bertch, même si Morrisson est très efficace ».

Le coach liégeois ne s’y trompe pas, ce pivot américain sait tout faire, une joueuse d’exception. L’entraîneur sang et marine poursuit « Dans cette double confrontation tout n’est pas à rejeter ; lors de la première manche on a vu Marine Cop et lors de la seconde Aliyah Kenny, c’est un bon signal pour le club au niveau de la formation ».

À Malines, Liège démarra fort difficilement en encaissant un catastrophique 33-8 en dix minutes à peine. « On n’était pas là » analyse Cornia. « J’ai gardé mon calme mais je leur ai expliqué que, malgré nos difficultés, cela n’allait pas et que cela ne pouvait pas se poursuivre ainsi. La réaction fut bonne notamment dans le 3ième quart-temps. » Après une belle saison dans son ensemble et l’exploit en quart de finale face à Boom, les Panthers de Liège, qui ne s’étaient entraînées qu’une fois en dix jours pour recharger les accus physiquement et mentalement, ont leurs batteries vides. Plus rien dans les jambes ! Assez logique après une saison longue et exigeante avec un noyau réduit par de nombreuses blessures.