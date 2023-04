Vous souhaitez rendre un ultime hommage à Paul Furlan ce lundi 17 avril? Voici les conseils de la Ville de Thuin

Les funérailles de Paul Furlan, ancien bourgmestre ministre wallon, se tiendront ce lundi 17 avril à Thuin. Les hommages ont été extrêmement nombreux et émouvants durant les jours qui ont suivi son décès, on image donc que les funérailles attireront un très grand nombre de citoyens qui voudront le saluer une ultime fois.

« A Thuin, l’arrêt et le stationnement seront interdits place Albert 1er, place du Chapitre et Grand-Rue du n°1 au n°7, de 8h à 10h30. A Gozée, l’arrêt et le stationnement seront interdis à la rue Emile Vandervelde côté impair, au-delà du cimetière d’Aulne. »