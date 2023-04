«The Voice»: deux talents brisent les règles du concours de chant Méa et Prichia, membres de l’équipe de Zazie, devaient s’opposer lors des Battle de ce samedi soir. Mais l’amitié entre elles a provoqué une modification des règles du jeu de TF1.

Par A. Sch. (D.R.)

La place est désormais aux Battle dans « The Voice » sur TF1. Après les auditions à l’aveugle, c’est désormais entre eux que les candidats de l’émission doivent se battre. Ce samedi 15 avril, alors que Zazie demandait à Méa et Prichia de s’affronter, un événement inattendu est venu briser une règle de la compétition. de videos Lire aussi «The Voice»: place aux battles avec Zazie, Vianney, Amel Bent et Bigflo & Oli Après leur duo sur « Nos plus belles années » de Grand Corps Malade, Zazie et les autres coachs se sont retrouvés fortement divisés. La chanteuse ne sachant qui garder a demandé l’avis de ses collègues. BigFlo et Oli ont préféré Prichia alors que Vianney et Amel Bent ont, eux, choisi Méa.

« Toutes les deux, clairement, vous avez fait un duo magnifique, j’ai eu pas mal de fois des frissons (…) Pour cette aventure, pardonne moi Méa, je vais prendre Prichia » finit par trancher Zazie. « Ne me déçois pas, à la limite, amène l’âme de Méa avec toi. »

Cette dernière phrase donne une idée à Prichia qui a alors demandé s’il était possible qu’elles continuent toutes les deux en formant dès à présent un duo. « J’ai envie de ramener Méa avec moi, on en avait déjà parlé, on voudrait faire un duo… » déclare-t-elle. « Je pense qu’elle m’apporte quelque chose que je ne sais pas. Ensemble on pourra être beaucoup plus forte. »