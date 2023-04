Voici pourquoi il faut à tout prix éviter de boire de l’eau dans l’avion

De plus, il explique que l’on ne connaît pas non plus la provenance de l’eau. « Bien que les avions transportent de l’eau potable, elle peut provenir de n’importe quel point de collecte sur la route de cet avion et elle peut être stockée pendant de longues périodes, ce qui signifie inévitablement que la qualité de l’eau est réduite », explique encore Anton Radchenko. Il sera donc préférable de ne pas vouloir faire des économies là-dessus et d’acheter votre bouteille d’eau à l’aéroport !