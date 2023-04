Les antennes GSM inondées en 2021, à Limbourg,réinstallées... au même endroit

L’un des gros problèmes lors des inondations de 2021 concerne la communication. À certains moments, il était tout bonnement impossible de passer un coup de fil. Si l’on voulait contacter des personnes, les prévenir de la catastrophe imminente et leur donner des instructions cruciales pour leur sécurité, il ne fallait pas trop compter sur les téléphones portables. Et pour cause, un certain nombre d’antennes GSM ont été sinistrées. Plus d’un an et demi après, on pourrait penser que l’on a appris de ses erreurs et que l’on aurait fait le nécessaire pour éviter que ces complications se représentent. Alors quand la commune de Limbourg apprend que Proximus a réinstallé des antennes aux mêmes endroits que celles qui ont été endommagées, elle se pose des questions.