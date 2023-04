Réforme des pensions: Groen se dit prêt à discuter de la péréquation des pensions des fonctionnaires

Cela devrait toutefois d’abord être négocié avec les syndicats, a pointé le co-président de Groen dans le journal de la chaîne de télévision privée flamande VTM.

La péréquation est le mécanisme qui permet aux pensions des fonctionnaires retraités de suivre l’évolution des salaires des agents en activité. Pour plus de convergence entre les systèmes de retraite, Mme Lalieux propose de la plafonner à 0,5 % par an, et que cette péréquation devienne un montant forfaitaire pour les pensions les plus élevées.