Ixelles a réuni son Conseil de la Nuit en vue de la belle saison

La commune d’Ixelles est connue pour son côté festif et la densité de son secteur horeca. Avec deux universités sur son territoire, elle est aussi particulièrement prisée par la jeunesse. Comment articuler ce caractère festif avec les autres fonctionnalités de la commune ? C’est tout l’objectif du Conseil de la Nuit d’Ixelles, qui s’est réuni en présence de représentants du monde horeca, des universités mais aussi de la police et de plusieurs services communaux. (prévention, commerce, propreté publique). Initié en 2019 pour le quartier Flagey et désormais étendu à l’ensemble de la commune, le Conseil de la Nuit d’Ixelles réunit les acteurs de la vie nocturne et entend permettre un dialogue et un équilibre entre animation et développement économique d’un côté, et repos et tranquillité de l’autre.

« I l s’agit d’échanger sur le vécu et les réalités mais aussi les contraintes de chacun », explique le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo). « D identifier les points pour progresser ensemble afin de préserver l’équilibre entre les différentes fonctionnalités d’Ixelles, pour permettre aux uns de faire la fête dans un cadre safe, et à d’autres de profiter d’un repos et d’une tranquillité bien légitimes ».

Plusieurs thématiques ont été abordées : les différentes actions qui ont été mises en place en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, une thématique particulière pour la commune d’Ixelles qui avait été l’épicentre, en 2021, du mouvement #Balancetonbar. À cette occasion ont été abordés les protocoles et formations mises en place à l’attention du milieu horeca mais également les initiatives pour améliorer la prise en charge des victimes, notamment avec la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles.

Les discussions ont également porté sur les extensions de terrasses et l’impact des nuisances sonores sur le voisinage. Les participant·e·s ont pu échanger un certain nombre de bonnes pratiques pour limiter l’impact de ces nuisances sonores. Pour Christos Doulkeridis, l’aspect festif de la commune d’Ixelles est une grande fierté mais le plaisir de la fête ne doit pas compromettre le droit de chacun à la tranquillité : « J’accorde une grande importance à la notion d’équilibre et encore plus à celle de respect. Ixelles n’est le ghetto de personne, elle appartient à tout le monde mais à une seule condition : le respect de chacun ».