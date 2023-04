Jan Vertonghen inquiet après la défaite d’Anderlecht à Genk: «J’espère que ce match ne laissera pas de traces»

Genk a infligé un solide revers 5-2 à Anderlecht dimanche lors de la 33e journée de championnat. Aly Samatta (36e), Aziz Ouattara (45e+2), Joseph Paintsil (49e, 87e) et Bilal El Khannous (53e) ont consolidé la première place des Limbourgeois: 74 points pour 69 à l’Union, qui reçoit Seraing à 19h15. Malgré les buts d’Islam Slimani (43e) et Anders Dreyer (64e), Anderlecht est 10e (46 points).

« J’espère que ce match ne laissera pas de traces », confiait Jan Vertonghen, le capitaine des Mauves, à l’issue de la rencontre. « Jeudi, on a l’occasion de signer quelque chose de grand. Et pour les playoffs, heureusement qu’il y aura encore de l’enjeu pour les quatre équipes lors de Charleroi-Genk et de Zulte-Cercle. »