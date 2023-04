Skander S. et son amie Meriam F. sont coupables de «Revenge porn» à Bruxelles: la cabale contre son ex a duré un an

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Skander S. a organisé avec l’aide de son amie Meriam F. une véritable et longue cabale à l’encontre de son ex-petite amie, une jeune femme tout aussi jeune que les deux précités. Durant un an, Skander S. a dévoilé des clichés et vidéos intimes de son ex, des « nudes » échangés du temps de leur relation. Du « revenge porn », qui se définit par la diffusion des images de nus ou à caractère sexuel sans l’autorisation de la personne concernée.