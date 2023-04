«Il m’a dit d’attaquer là»: Tadej Pogacar révèle ce qui lui a permis de gagner l’Amstel Gold Race!

Tadej Pogacar a remporté l’Amstel Gold Race dimanche, à l’occasion de sa deuxième participation à la course. Le Slovène de la UAE Emirates a lancé un mouvement collectif de loin et s’est ensuite envolé seul dans le Keutenberg, à une trentaine de kilomètres du terme, dans son style habituel. «Mathieu van der Poel m’avait dit d’attaquer là», a-t-il avoué à l’interview.

Désigné comme ultime favori au départ, et fidèle à son statut à l’arrivée, Pogacar a néanmoins dû affronter les 33 ascensions qui émaillaient le parcours. «Je ne m’attendais pas à ce que ça parte de si loin», a-t-il expliqué. «Ce n’était pas le plan. Je me suis juste glissé à l’avant de la course, j’ai vu qu’il y avait de très bons coureurs avec moi, et beaucoup. J’étais dedans, et mes coéquipiers pouvaient contrôler l’arrière. C’était la situation idéale.»