Le Ville de Gerpinnes en recours contre le BHNS: «Abattre une forêt pour un parking P+R, cela nous pose problème»

Dans le cadre du dossier BHNS, ce Bus à Haut Niveau de Service, un premier permis avait été accordé le 23 décembre dernier, par le fonctionnaire délégué Raphaël Stokis. Ce permis-là concernait la traversée de Mont-sur-Marchienne, via la RN53, par l’avenue Paul Pastur : de notables modifications avaient été apportées aux plans proposés, dont l’abandon, notamment, de la mise en sens unique sur 800 mètres.

Peu après, on a appris qu’un second permis était également accordé par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne. Ce permis-ci pour l’autre pendant du Bus à Haut Niveau de Service, de sa portion «N5», partant du boulevard Tirou jusqu’au rond-point Ma Campagne, à Gerpinnes-Loverval. Comme pour le volet de Mont-sur-Marchienne, on est ici sur un traitement dit « de façade à façade ».