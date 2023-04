5 concerts dans 5 endroits insolites pour le 5 days of musique à Stavelot, Trois-Ponts et Malmedy

Un festival de musique intitulé « 5 Days Off’ Music » se tiendra dans les communes de Stavelot, Trois-Ponts et Malmedy du 2 au 6 mai 2023. Cette manifestation proposera cinq soirées de concerts dans cinq lieux insolites différents, dans le but de décloisonner les genres, les publics et les endroits. Le festival est organisé conjointement par le Centre culturel Stavelot Trois-Ponts et la Maison des jeunes de Stavelot, et les jeunes seront initiés aux différentes facettes de l’organisation événementielle. Le festival a également été conçu pour être accessible à tous, avec un tarif de 35 € (25 € pour les moins de 26 ans). Le premier jour du festival, Lou K, un duo de rock garage aérien et mélancolique en français, interprété par Lucie Lefauconnier et Thècle Joussaud, se produira à Fred’s Corners, à Basse-Bodeux (Trois-Ponts). Le deuxième jour, Thomas Frank Hopper, un musicien de blues/rock, se produira en duo au Café Ardennais à Hockai (Francorchamps).

Le jeudi, les amateurs de rap pourront voir Fokop Era du côté de la Pile à Malmedy. Au cinéma Versailles à Stavelot, on pourra écouter Gravas le vendredi à 20h. Il s’agit d’un « trip musical sous acide », pour l’organisateur. Le 6 mai, c’est le groupe Bugul Noz, inspiré par le punk, mais aussi par les musiques celtiques, qui se produira au camping Plein Sud à Bosse-Bodeux sur la commune de Trois-Ponts.