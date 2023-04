Hockey: le Racing retombe les pieds sur terre tandis que Uccle Sport croit toujours au maintien

La Gantoise – Racing : 4-0. Le réveil a été compliqué pour les Bruxellois au lendemain de leur médaille de bronze en EHL. Le Racing rendait visite à l’autre représentant belge en Coupe d’Europe et il n’y a pas eu match entre les 2 équipes tant les Flandriens ont dominé les échanges. Les protégés de Pascal Kina ont rapidement pris l’initiative en ne laissant pas le moindre espaces à leurs visiteurs du jour. Et c’est Antoine Kina qui lançait les hostilités sur penalty en envoyant un obus dans le plafond du but sur sa première tentative de la rencontre (15e). C’était ensuite l’attaquant international français, Timothée Clement, qui doublait logiquement l’avance de son équipe (24e). Les Ucclois étaient pris à la gorge et ne parvenaient pas à trouver la parade pour se montrer réellement dangereux. Et le match semblait même déjà plié 120 secondes avant le retour aux vestiaires lorsque Roman Duvekot trouvait, lui aussi, le chemin des filets. En seconde période, l’attaquant gantoise s’offrait même un doublé à la 47e minute et plaçait son équipe sur du velours. Ce 12e succès permet aux Flandriens de s’installer confortablement dans le Top 4 tandis que la situation se complique pour le Racing qui n’aura plus le droit à l’erreur pour accrocher le dernier carré et les playoffs.

Daring – Dragons : 1-5. Il n’y a pas eu de miracle pour les Molenbeekois qui n’ont rien pu faire face à la puissance de frappe anversoise qui continue à faire des ravages, chaque dimanche. Un 13e succès pour les hommes de Craig Fulton qui pourraient très rapidement valider leur ticket pour les demi-finales. A la pause, le score était déjà de 0-3 après les buts des internationaux, australien, Blake Govers (sur stroke), et argentin, Nicolas Della Torre (à 2 reprises sur penalty). Henri Raes frappait après la pause avant que Daniel Bell ne redonne le sourire à ses supporters, sur penalty. Thomas Crols ponctuait la prestation des visiteurs, sur penalty à moins d’une minute du coup de sifflet final. Le Daring conserve toujours sa 9e place au classement mais les Bruxellois sont bien conscients qu’ils devront encore glaner des points, ici et là, pour assurer leur maintien en Division d’Honneur.