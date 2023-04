«La Stagiaire»: Michèle Bernier de retour pour une 8ᵉ saison

Constance et Barth Meyer vont désormais devoir apporter leur appui à leur fille Alice, qui a « fait un bébé toute seule », l’adorable petite Céleste, trois mois. Malgré son choix assumé de l’élever seule, pas facile d’être une jeune mère célibataire qui reprend ses études. Pas simple non plus pour ses parents de s’adapter à de nouveaux modèles familiaux et à des principes d’éducation bien différents des leurs quand ils commençaient leur vie de parents !

Boris et Solène sont plus amoureux que jamais et Solène doit apprendre à gérer sa nouvelle vie professionnelle de médiatrice de justice qui l’épanouit et lui prend beaucoup de temps. Malgré tout, Boris est inquiet : en dépit de bilans médicaux parfaits, le couple n’arrive pas à concevoir un enfant, sans raison apparente. Cette envie de paternité renvoie Boris à sa propre enfance et lorsqu’il se retrouve face à Lucas, un jeune orphelin dont la mère vient d’être assassinée, il ne peut qu’éprouver une grande empathie. Il se prend d’affection pour cet enfant malgré son statut de juge dans l’affaire du meurtre de sa mère qui interdit tout rapprochement avec le petit Lucas.

Love stories

Cette 8e saison verra naître et renaître l’amour et les couples ! Le procureur Quiring a retrouvé la volcanique Milena dont il est fou amoureux, mais qui lui donne du fil à retordre ! On assistera aussi à l’improbable rapprochement entre Ludo, ex de Solène et père de Raphaël, et Alice, la fille de Constance et Barth.