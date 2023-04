Les saveurs du Burkina Faso s’invitent à l’Hôtel de Ville de Leuze

Pour mener à bien ses projets en faveur du Burkina, le comité de jumelage Leuze-Ouagadougou a besoin d’argent... « Pour ce faire, les membres bénévoles organisent deux activités sur l'année, à savoir, le repas Burkinabè et une grande soirée de gala en novembre », explique la présidente Anny Doye.

Et de poursuivre : « Entre janvier 2014 et mars 2023, le comité a rétribué la somme de plus de 69.000 € pour la réalisation de projets, principalement scolaires. A savoir, la construction d'une cuisine, ainsi que celle d'un préau, la remise en état des portiques de l'école, le financement d'une cantine scolaire, etc. Depuis peu, nous procédons également, deux fois sur l’année, à la distribution de sacs de riz aux enfants parrainés, ceux-ci sont d’ailleurs offerts en présence des membres du comité de jumelage sur place ».