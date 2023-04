Axelle Red va célébrer les 30 ans de son premier album: «Je voulais attribuer le mot sensualité à un homme» Axelle Red s’apprête à célébrer les 30 ans de son premier album « Sans plus attendre », sur lequel figuraient notamment les tubes « Sensualité », Le monde tourne mal » ou « Je t’attends ». 24 musiciens accompagnent Axelle Red sur cette tournée. - Th. Geuens

Axelle, comment est née « Sensualité » ?

Il n’y a jamais de hasard dans la vie. La chanson qui précédait « Sensualité » était une reprise d’une chanson de Ike et Tina Turner, « A love like yours ». C’était une chanson lente mais j’en avais fait une version plus up tempo. Et ce tempo a le même groove que « Sensualité ». Je voulais ce parfait mélange entre la pop et la soul, avec des paroles en français. Et je voulais des vrais instruments. J’ai trouvé mon son avec la guitare acoustique. Après, j’ai appelé ça « french soul ». J’ai fait une version avec « Sexualité », une avec « Sensibilité » et une avec « Sensualité ». J’ai gardé « Sensualité », c’est entre les deux, parce que je voulais que cette chanson parle aux enfants qui connaissent leur premier amour mais aussi qu’elle s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes. Je voulais attribuer ce mot, qui a un côté un peu féminin et sensible, à un homme. C’est une chanson féministe. Avant, on ne disait pas qu’un homme est sensuel. On parlait de son côté sexuel et la femme avait un côté plus subtil. Cette chanson a plein de lectures. elle symbolise toute une carrière. Je rêvais d’avoir un standard dans ma vie pour être heureuse et j’en ai quand même quelques-uns.

Vous sortiez de l’université. Comment avez-vous vécu le succès ?

Je chantais déjà pendant que j’étais à l’université. Je me souviens d’avoir été poser pour la photo de « Kennedy Boulevard » avec mon syllabus sur les genoux pour réviser mon avant-dernier examen. C’était au mois de juin et c’est devenu un succès pendant que j’étais en 4e année. La maison de disques a été assez cool parce que j’ai continué à enregistrer l’album pendant mes études. Et ils étaient d’accord d’attendre que j’aie terminé mes études pour le sortir.

Le soutien de vos parents a été important ?

Oui ! Ma maman a été mon premier fan, encore maintenant, mais aussi ma première critique. Il y a aussi le tandem avec Filip (son mari et manager, NdlR), on a tout construit ensemble. Mais ma maman a été mon premier manager. Et encore aujourd’hui, quand je fais une télé ou un concert, tout ce qu’elle dit est super-important pour moi.

À plusieurs reprises, j’ai entendu un remix de « Sensualité » en boîte de nuit. À chaque fois, la foule chante et danse. Qu’est-ce que ça vous fait de savoir que les clubbeurs aiment aussi cette chanson ?

Je ressens une grande gratitude. Je suis touchée quand on me dit qu’elle n’a pas pris une ride. Je voulais créer ma propre couleur musicale mais aussi qu’elle sonne encore bien autant d’années après.

Pour célébrer ces 30 ans, on va vous retrouver sur scène. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

J’ai très envie de monter sur scène. Sur chaque album, je me suis toujours fait plaisir avec un orchestre complet, mais j’ai rarement fait ça sur scène. Je serai accompagnée de 24 musiciens. On va pouvoir jouer sur scène tous les arrangements de mes chansons. J’ai hâte de fêter cet anniversaire avec mon public. J’ai toujours aimé être sur scène. Mais je suis de plus en plus consciente du mot partage, avec mes musiciens, avec le public… C’est grâce à la sagesse. Quand je suis sur scène, je me rends compte que les gens sont là parce qu’on partage beaucoup de choses : des idées, chacun a un autre souvenir sur mes chansons… Mais on se rencontre ! Quand je chante « Parce que c’est toi », je reconnais les esprits romantiques. Il faut oser, il faut y croire et il faut une naïveté. Et puis, toutes les personnes qui sont dans le public ne partagent pas toutes mes idées. Certaines sont sûrement moins en feu que moi sur les thèmes qui m’angoissent et m’enragent, comme l’humanisme ou le féminisme. Mais on se croise, on se touche. Je suis de plus en plus dans le moment présent. Sur scène, c’est une sorte de méditation en musique. Je sens les émotions des gens et les gens le sentent aussi. C’est magique ! D’ailleurs, j’aime beaucoup parler au public et je ne veux pas perdre cette spontanéité. Je me rends compte que les gens aiment ces interventions.

Comment avez-vous sélectionné les chansons ?

C’est très difficile ! J’ai envie de faire plaisir aux gens avec les chansons qu’ils attendent et qu’ils connaissent. Et puis, j’ai aussi mes chansons fétiches, j’ai vraiment envie de les partager avec le public parce qu’elles sont importantes pour moi et que j’ai envie qu’elles existent et continuent à exister.