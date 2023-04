Depuis près de quatre mois, le magasin «Arti-Cuir» déserté à cause des travaux à Huy: «Je n’ai plus que deux clients par jour…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis une trentaine d’années, Xavier Destreille travaille le cuivre. Il y a près de dix ans, il a décidé de faire de sa passion son métier. « Durant six ans, j’étais en complémentaire et, depuis un an, je suis à temps plein », lance-t-il.

En 2016, Xavier s’est installé en plein coeur du centre de Huy (rue du Pont), à l’ancienne pharmacie Vanhalle (maintenant appelée Chaudoir), désormais installée quai de Namur. Une devanture qu’il a d’ailleurs dû garder, « on me l’a demandé car il s’agissait de la plus ancienne de Belgique (fondée en 1812, Ndlr). »