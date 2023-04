«Être jeune en BW», le premier salon de l’information jeunesse

Depuis la crise sanitaire, les jeunes ont plus de crainte d’aller vers l’autre et d’entrer en contact pour obtenir des réponses à leurs questions. Un cercle vicieux est apparu, entraînant des problèmes sans fin d’ordre économique, social, familial, mental, etc.

Selon une enquête de Sciensano réalisée en juin 2021, 15 % des jeunes adultes étaient touchés par un trouble dépressif et 16 % par un trouble anxieux. Selon le Conseil Supérieur de la Santé, en 2020-2021 : « près de deux tiers des étudiants se déclaraient être en situation de détresse psychique et un jeune sur cinq aurait eu des pensées suicidaires ».