Rats morts jetés en tribune: la police liégeoise pourrait interdire la venue des supporters carolos lors du prochain derby wallon!

Les images, restées discrètes vendredi soir lors du choc wallon, ont fait le tour de la toile, bien largement au-delà des frontières belges, depuis ce samedi. Une dizaine (?) de rats a ainsi été lancée par des supporters de Charleroi sur leurs homologues du Standard en marge de la rencontre. Il nous revient qu’il s’agit là de fait(s) isolé(s) non incité(s) par les noyaux « durs » des supporters carolos.

Arrivés déguisés en dératiseurs et alors qu’une banderole sur laquelle on pouvait lire « Dératisation » accentuait le propos à peine voilé depuis le début de la semaine dernière sur différentes publications Facebook, les Storm Ultras n’avaient pas prémédité de manière concertée et organisée ces lancers de rats morts et peints en rouge. « Nous ne sommes pas impliqués dans les retrouvailles de famille entre nos rivaux humains et celui de leurs cousins volants », a-t-on pu lire dans un communiqué des Storm Ultras, ce dimanche, qui confirmait ainsi les échos émanant de plusieurs sources.