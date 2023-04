Fin du permis unique de City Mall à Verviers: «Ça met fin à une période un peu bizarre»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alexandre Loffet, bourgmestre f.f., ne siégeait pas encore au conseil quand les premiers accords sont survenus dans ce dossier. « Nous sommes tributaires d’actes posés par d’autres personnes, et qui ont toujours des effets. Mais tout n’est pas imputable au promoteur. » Et de rappeler l’opposition frontale au projet, la non mise en oeuvre du permis lors de la vente à Banimmo.