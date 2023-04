Amstel Gold Race: Ben Healy, sur le podium comme Roche et Kelly

Orphelin de Dan Martin et Nicolas Roche, qui n’enfourchent aujourd’hui plus leur bécane que pour se dégourdir les mollets, le cyclisme irlandais ne s’est pas enlisé dans un anonymat correspondant si peu à l’esprit fier et tenace des insulaires. La roue avant de Ben Healy, tout en évacuant l’humidité accumulée sur les routes étroites du Limbourg, a surtout tracé la voie du renouvellement, pour une nation qui fournit des champions durs au mal depuis près d’un demi-siècle déjà. Sans discontinuer.

Mercredi à Overijse, 2e d’une Flèche Brabançonne décochée par Dorian Godon, il s’était extrait d’une bulle de confidentialité que seuls quelques experts avaient percée depuis quelque temps déjà. Depuis que ce rouleur râblé était devenu le plus jeune vainqueur d’étape de l’histoire du Tour de l’Avenir (18 ans), avant de réussir un joli triplé en 2020 (titre national sur route + CLM + espoirs). Dimanche, le coureur né à Kingswinsford, dans les Midlands anglais, a changé de format. Parce que son vainqueur est le cannibale du XXIe siècle. Parce que sa performance athlétique est supérieure à celle réussie dans les monts pavés du Brabant. Propulsé leader d’une équipe Education First portée par Neilson Powless à travers les Flandriennes, Ben Heily a assumé ce rôle avec énormément de force et aplomb. Certes incapable de résister à l’offensive de l’ogre slovène dans le Keutenberg, comme tous les autres, mais opiniâtre en diable, profitant même de la seconde ascension du Cauberg pour verrouiller son accessit. Digne de ses glorieux aînés Sean Kelly (3e en 1980) ou Stephen Roche (2e en ‘82).