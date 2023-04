Les délits de fuite après un accident sont en hausse chez nous: le ministre Gilkinet prend une mesure radicale pour lutter contre cette tendance inquiétante

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le constat est sans appel : un délit de fuite se produit en moyenne toutes les deux heures après un accident de la route avec des blessés ou des tués selon les statistiques de Vias. L’année dernière, sur 4.708 accidents (ce chiffre n’a jamais été aussi élevé au cours de la décennie écoulée), ils ont représenté 12,6 % du total des sinistres avec des victimes, contre 10,8 % en 2013. « En dix ans, le pourcentage de délits de fuite a progressé de 17 % », souligne Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias. En 2022, on a déploré 32 tués dans le cadre d’un délit de fuite (25 en 2013) et 5.201 blessés (5.019 en 2013).

« Ces chiffres sont inquiétants. Mais ce qui me rassure, c’est que de plus en plus de gens sont rattrapés ensuite (NdlR lire ci-dessous) », réagit le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo). « Le message est clair : ne provoquez pas de suraccident en essayant de vous échapper. Il est vraiment important de mettre les victimes en sécurité, souvent des cyclistes ou des piétons, et de collaborer avec les services de police en les appelant. »