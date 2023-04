Challenge La Meuse: Clément Weber et Valérie Louvigny s’imposent à Saint-Remy

Chez les messieurs, Clément Weber a bouclé le parcours de 10 kilomètres en 38 minutes et 12 secondes, devançant Arnaud Vervier, son plus proche poursuivant, de plus de deux minutes. Une victoire nette et sans bavure, donc, pour celui qui est aussi l’entraîneur de la seconde équipe première de Battice en football.

Antoine Wyaime complète le podium chez les messieurs, échouant à 8 secondes à peine du deuxième.