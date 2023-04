Le Français Morgan Poaty dit au revoir à Seraing

Quand Morgan Poaty remplace Sami Lahssaini à la 78e, personne ne se doute que le latéral vit ses dernières minutes dans la peau d’un Métallo. « Je viens d’effectuer mon ultime rencontre en D1A avec Seraing », soufflait le garçon. « Je ne peux plus continuer dans ces conditions. Si je n’étais pas un vrai pro, cela ferait bien longtemps que je serais rentré en France. »

Du côté de Toulouse pour rejoindre sa compagne sur le point d’accoucher. « Nous attendons une petite fille mais tout ne se passe pas comme prévu à l’heure actuelle. Ma famille passe au premier plan. Après le match, j’ai fait mon ‘au revoir’ au groupe. » Un départ qui pourrait être définitif et ce, en dépit de l’option récemment levée par le club. « Je l’ai appris via les réseaux sociaux, sans que personne ne vienne m’en parler avant. Je pensais être libre de signer où je voulais mais je suis finalement lié à un club que je respecte mais qui n’a pas joué le jeu. Ce n’est ni le lieu ni le moment pour régler ses comptes mais je compte bien discuter dans le futur pour trouver la meilleure solution possible. J’ai des contacts et j’ai aussi envie de progresser ». L’un des plus réguliers de Seraing n’a donc plus la tête au Pairay. « En deux saisons, j’ai tout connu. La colère, la frustration, le doute et les conditions précaires pour ne pas être trop corrosif. Je sors d’une bonne saison, j’estime mériter quelque chose en retour. »