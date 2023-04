Le Standard rêve des PO1, Charleroi, le Cercle, Anderlecht et… OHL des PO2: voici tous les enjeux de la dernière journée de D1A

Vive nos Playoffs, que la France songe à copier ! Grâce à eux, seuls deux matches de la dernière journée classique (dimanche à 18h30) n’auront plus d’enjeu : Seraing – Westerlo et Saint-Trond – Antwerp, qui seront d’ailleurs décalés (voir en page 9). L’inconvénient, c’est que le championnat sera déjà fini pour dix clubs dont, potentiellement, le plus titré de tous, Anderlecht... 1Le titre de la phase classique est doublement important

L’un des enjeux de la 34e journée sera le titre de la phase classique. C’est doublement capital. D’abord, ce « champion de printemps » sera assuré, quoi qu’il arrive, d’un ticket européen même s’il s’effondrait en Champions Playoffs. Au minimum le quatrième des cinq tickets, voire le troisième selon les cas de figure. Et en cas d’égalité finale (une fois enlevé l’éventuel demi-point d’arrondi), c’est le classement de la phase classique qui prévaudra. Genk restera premier s’il ne perd pas à Charleroi, grâce à sa différence de buts. Mais s’il perd, l’Union le devancera si elle gagne à Courtrai.

2La Gantoise sans doute en Champions Playoffs

Reste à savoir qui accompagnera Genk, l’Union et l’Antwerp en Champions Playoffs. Il paraît évident que ce sera Gand, à qui il suffira de vaincre un KV Ostende officiellement relégué. Avec même quelques inquiétudes pour sa licence (la commission ad hoc annoncera tous ses verdicts mercredi). N’empêche qu’on a déjà tout vu en football et que le FC Bruges (contre Eupen) ainsi que le Standard (à l’OHL) joueront leur chance à fond, au cas où. Les Rouches n’auront rien à perdre, eux qui sont assurés de jouer au moins les Europa Playoffs dont le vainqueur, rappelons-le, sera directement européen si l’Antwerp bat le FC Malines en finale de la Coupe de Belgique le 30 avril. 3Charleroi, le Cercle, Anderlecht et l’OHL rêvent encore En Europa Playoffs, on retrouvera donc probablement le FC Bruges et le Standard, certainement Westerlo (c’est désormais officiel), plus le SC Charleroi, le CS Bruges, Anderlecht ou OHL. Les Carolos, qui ont connu un week-end très polémique entre la déplorable affaire des rats et les décisions étonnantes de Lawrence Visser (voir en pages 6 et 7), sont les seuls à être maîtres de leur sort, mais à condition de battre un Genk qui a trouvé son deuxième souffle ! Anderlecht a le match a priori le plus facile, contre Malines, mais une victoire ne lui garantirait rien. Le Cercle sera en embuscade, dans un match à Zulte Waregem qui sent assurément le soufre. 4Eupen dans ses petits souliers…