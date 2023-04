Le Mons de Dante Brogno sacré champion en D3A

Lire aussi D3A | Monceau-Châtelet valide son maintien et envoie Gosselies en P1 : galerie PHOTOS, réactions, VIDEOS, compte rendu et BULLETINS du derby

« Après une première victoire, face à Braine, nous avions été battus à Manage. Après ce match, ma femme m’avait demandé dans quoi je m’étais engagé ! Le niveau de jeu n’était vraiment pas bon. Et moi non plus, d’ailleurs. J’avais eu 24 heures pour faire connaissance avec le groupe et mettre une équipe en place. J’avais alors dit que je n’avais pas de baguette magique, que je n’étais pas Harry Potter ! C’est dire l’état du chantier à ce moment-là. Mais j’ai pris pas mal de décisions pour tenter d’inverser la tendance. Et nous y sommes parvenus patiemment. Nous avons apporté la touche finale ce dimanche, mais ce ne fut pas évident. Chez nous, certains n’avaient jamais eu la chance d’être champions. Ils auraient pu être gagnés par le stress, mais avant le match, je leur ai montré une vidéo : un « plan mental ». Cela a fait chavirer leur cœur, ils en ont eu la larme à l’œil. Et ils ont bien presté, obtenant la récompense de leur travail. »