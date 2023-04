Fusillade lors d’une fête d’anniversaire aux États-Unis: le bilan est de quatre morts et d’une trentaine de blessés

Vingt-huit personnes ont également été blessées, dont plusieurs sont en danger de mort. C’est ce qu’a annoncé la police locale lors d’une conférence de presse qui s’est tenue dimanche soir (heure locale).

Les autorités n’ont donné aucune information sur l’âge des victimes et le motif de l’acte de violence. On ne sait pas non plus si les enquêteurs ont identifié un ou plusieurs tireurs et si l’auteur ou les auteurs de la fusillade ont été arrêtés.