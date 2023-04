Au Soudan, des combats entre l’armée et des paramilitaires fontprès de 200 morts et 1.800 blessés en trois jours: «La majorité sont des civils dont beaucoup d’enfants»

Au moins deux hôpitaux de la capitale ont été évacués « alors que roquettes et balles criblaient leurs murs », ont annoncé des médecins qui disent n’avoir plus de poches de sang ni d’équipements pour soigner les blessés.

En plus des tirs croisés, qui ont tué trois employés du Programme alimentaire mondial (PAM) au Darfour (ouest), les humanitaires doivent désormais aussi composer avec les pillages, rapporte Save the children. Plusieurs ONG et agences de l’ONU ont déjà annoncé suspendre leurs activités, un coup dur dans un pays où la faim touche plus d’un habitant sur trois.