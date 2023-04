Sucre, farine, frites surgelées, sel: les clients de Colruyt surpris par une note affichée dans les rayons des magasins!

Nathalie Roisin de Colruyt explique à nos confrères du NB: «Nous avons vu des acheteurs et des revendeurs acheter de gros volumes, ce qui signifiait que les rayons risquaient de se vider. En conséquence, nous limitons le nombre de pièces par client (…) Il y a en effet des prix très bas pour de nombreux produits de base en ce moment. Et comme nous garantissons toujours les prix les plus bas chez Colruyt, ces produits sont les moins chers chez nous».