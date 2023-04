Bonne nouvelle si vous êtes clients chez Proximus: l’opérateur lance deux nouvelles offres!

Les clients utilisent de plus en plus leur appareil mobile pour partager des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux, regarder des films et des séries, travailler ou passer des appels vidéo. Ils veulent être connectés partout et à tout moment, sans effort et sans devoir s’inquiéter de leur volume de data mobile. Cela se reflète dans la consommation de données, qui continue d’augmenter d’année en année. Au cours des trois dernières années, la consommation mensuelle moyenne par client postpaid a doublé en trois ans. Pour répondre à cette évolution des besoins et garantir la tranquillité d’esprit des clients pour les années à venir, Proximus renouvelle son offre mobile pour les clients privés et professionnels à partir du 2mai 2023.

de videos

Les changements pour les clients privés

Dans la nouvelle offre, les clients privés auront le choix entre quatre plans tarifaires Proximus Mobile, avec plus de volume de données mobiles et plus de vitesse, grâce au déploiement progressif du réseau 5G de Proximus: