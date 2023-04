À Reims, Augustin Renoir construit des mini-montgolfières

Pour chacun de ses projets, Augustin Renoir commence par voir petit avant de passer à l’étape supérieure. Il fabrique ses premiers cerfs-volants à l’âge de 12 ans. « Ils étaient plats, très simples », se souvient-il, et s’attaque ensuite à des modèles en 3D, deux mètres de large, quatre mètres de long pour les premiers quand les plus élaborés, qui lui ont demandé six mois de travail, atteignent les 15 mètres de long.

Le voilà désormais constructeur de mini-montgolfières. « C’est tout comme une grande… mais en modèle réduit », s’amuse-t-il. Enfin, pas tant que ça puisque l’enveloppe atteint cinq à six mètres de haut, quand un modèle standard oscille entre 15 et 40 mètres. Il en a déjà sept à son actif. « J’achète la nacelle, tout le reste est fait maison. J’attache beaucoup d’importance au recyclage : dans la mesure où ces mini-montgolfières n’embarquent personne, il n’y a pas les mêmes contraintes de sécurité. Je peux donc utiliser d’anciens tissus. » Suivant la complexité du design, ce minutieux travail de couture lui prend entre 50 et 200 heures.