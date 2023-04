À Reims, le Palais du Tau fait sa mue

Le Palais du Tau poursuit sa mue. Fermé au public depuis le début de l’année, le musée est désormais vidé de ses trésors. Les derniers éléments ont été évacués la semaine dernière. Seuls quelques colosses de pierre, trop fragiles pour être déplacés, gardent encore l’ancienne demeure de l’archevêque de Reims devenue musée en 1972. Depuis cette inauguration, l’établissement n’a connu que des changements mineurs. Ce grand chambardement s’avère indispensable pour moderniser ce musée mais pas seulement.

1 Musée des sacres ? Le nouveau parcours de visite sera axé sur la thématique des sacres et non plus sur la seule cathédrale de Reims. Un choix « marketing », reconnaît l’administrateur Jocelyn Bouraly lors d’une conférence organisée par l’association Reims ville des sacres.

Alors que la thématique des sacres est déclinée dans d’autres musées du pays, Reims est la seule ville à pouvoir prétendre à accueillir un établissement centré sur les sacres royaux.

« Si le musée des sacres n’est pas à Reims, alors où ? », insiste Jocelyn Bouraly. Aussi, la dénomination des lieux va évoluer. Bien que ce dernier ne se sente « pas autorisé à éliminer » l’appellation Palais du Tau, « on tient à faire figurer la mention musée du sacre ou des sacres ». Une dénomination qui reste à trancher. 2 Le sens de la visite inversé La scénographie a été repensée en conséquence par l’atelier Philéas K et l’architecte d’intérieur Casson Mann. Finie l’entrée par une petite ouverture. Les visiteurs accéderont à ce lieu culturel par la porte cochère située un peu plus à droite. « Les espaces d’accueil suggéreront le caractère palatial des lieux grâce à des matériaux chauds tels que le bois et la pierre. » Le sens de la visite sera inversé. Les visiteurs emprunteront l’escalier monumental, à l’opposé du long couloir autrefois traversé. 3 Une visite immersive Le directeur artistique et scientifique du futur musée Claude d’Anthenaise entend « permettre au public de vivre une expérience du sacre à travers un parcours sonore et visuel », rappelle l’administrateur du Palais du Tau. Le parcours sera dominé par la couleur bleue, associée à la royauté, dont « on n’a pas fini de discuter de la nuance ». Surtout, choix est fait de plonger le visiteur dans une ambiance nocturne. Seules quelques baies orientées vers la cathédrale seront encore ouvertes pour conserver le lien avec Notre-Dame. Les autres seront obstruées. Un choix profitable à la conservation de certains textiles, sensibles à la lumière, tel le manteau royal conçu en 1814 pour le sacre de Louis XVIII. Des films évoquant le baptême de Clovis ou les sacres d’autres temps et d’autres lieux ponctueront le cheminement du visiteur. Un système d’audioguide est à l’étude. Non indispensable à la visite, il permettra au public d’être immergé dans diverses ambiances, telle la cavalcade. 4 Arrivée de l’art contemporain La modernisation du Palais du Tau passe aussi par l’arrivée de l’art contemporain. Une cohabitation déjà expérimentée par Claude d’Anthenaise, au musée de la Chasse à Paris. « C’est un levier pour faire venir un autre public », soutient Jocelyn Bouraly. « On songe à passer commande auprès d’artistes contemporains pour remplacer les 13 vitraux de la chapelle haute, car elle n’a pas la vitrerie qu’elle mérite », illustre ce dernier. 5 Chauffage à tous les étages « Au-delà de la scénographie, l’enjeu est de repenser des espaces fonctionnels et confortables. » À sa réouverture en 1972, le Palais du Tau devait être ouvert uniquement à la belle saison. Dans cette perspective, les architectes avaient fait l’économie de chauffage au premier étage. « Lors de l’inauguration, le ministre des Affaires culturelles Jacques Duhamel a décrété que le musée serait ouvert toute l’année », rappelle l’historien Patrick Demouy.