Il s’endort avec sa cigarette, met le feu à son canapé... et provoque un incendie dans une habitation de Stockay (Saint-Georges-sur-Meuse)

C’est un voisin qui a aperçu les flammes et a alerté les pompiers peu avant 5 heures du matin. À l’arrivée des hommes du feu, l’occupant de cette maison de la rue des aubépines avait pu sortir et se mettre à l’abri. Le bourgmestre local Francis Dejon a été averti mais ne s’est pas rendu sur place. «Il n’y a pas eu de blessé et l’homme a pu être relogé chez son papa», confie-t-il. «La maison n’est plus habitable pour le moment. MCL va intervenir dans le cadre du dossier.»