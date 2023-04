«Quoi qu’il arrive, j’aurai passé des super moments»: Mademoiselle Luna, atteinte d’un cancer, livre un témoignage bouleversant dans le RTL Info 19h (vidéo)

Début janvier, Delphine avait alors fait part de cette mauvaise nouvelle, via les réseaux sociaux. «Déjà la première fois, on se dit que ce n’est pas juste, la deuxième, c’est encore moins juste. À un moment tu te résignes, tu n’as pas le choix, tu as envie de rester là», confie-t-elle, à Amélie Schildt.

Après un passage à l’hôpital, une routine pour Mademoiselle Luna, on peut la voir «réaliser ses rêves de petite fille», notamment faire du cheval avec sa jument: «Tu ne penses plus à rien quand tu es à cheval. C’est un moment d’évasion, qui me permet d’oublier les traitements», explique-t-elle, avant d’être prise par l’émotion: «Sans vouloir être défaitiste, je me dis, au cas où, ça m’aura fait passer des magnifiques moments. Je ne fais vraiment plus que ce que j’ai envie de faire, et c’est ça dont j’ai envie, d’être avec les animaux, à l’extérieur. Je n’ai plus envie de me prendre la tête avec des histoires insignifiantes. Quoi qu’il arrive, peu importe l’issue, j’aurai passé des super moments.»