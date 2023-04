«Cela fait des années que je déconseille aux clients d’y aller»: plusieurs voitures font le plein de Super 98 et tombent en panne, la pompe indique qu’il n’y a aucun problème

«La voiture a commencé à trembler et à crachoter de manière inhabituelle jusqu’à ce que le moteur cale finalement.Je n’ai pas pu démarrer et certaines lumières ont commencé à brûler sur mon tableau de bord.Je ne savais pas quoi faire, je n’avais jamais rien vécu de tel», explique Zion auprès du NB.

Un garagiste de Wielsbeke, dont un client a également été victime, indique que les coûts de réparation peuvent s’avérer très élevés: «Le réservoir et les tuyaux de la voiture doivent donc être remplacés.Cela dépend d’une voiture à l’autre, mais le coût peut rapidement s’élever à 10 000 euros (…) Je conseille aux clients depuis des années de ne pas faire le plein chez Gabriels».

Malgré tout cela, Gabriëls indique qu’il n’y a aucun problème et se dit surpris qu’il puisse avoir de l’eaudans sa pompe-essence. Un échantillon a été prélevé afin d’être analysé. Il ne reste plus qu’à Zion à s’armer de beaucoup de patience et à espérer que son assurance intervienne.