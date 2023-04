Un pickpocket, bien connu des services de police, est arrêté à Koekelberg pour tentative de vol avec violence

Ce 13 avril vers 13 h 20, une patrouille proactive de la police a été requise à la place Simonis, à Koekelberg, par les gardiens de la paix pour une personne qui a tenté de voler un sac à dos et qui a été maîtrisée par eux et par des passants. La patrouille a récupéré le suspect dans la rue Herkoliers.

La victime se promenait en rue portant un sac à dos quand elle a senti la tirette de son sac à dos s’ouvrir. La victime se retourne et est surprise par un homme qui tente de lui ouvrir son sac et lui dérober le contenu. La victime saisit son sac et tombe au sol. Le suspect prend la fuite et sera poursuivi par les gardiens de la paix et des passants.