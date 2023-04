Expo d’Art «Entre Vagabondes et Cultivées»

En cela, la dessinatrice et peintre Dominique DEBLANC s’inscrit pleinement dans cette mouvance actuelle soucieuse de (re)tisser un lien d’émerveillement et d‘attention avec ces beautés sauvages ou jardinées qui nous environnent. Du dimanche 7 mai au dimanche 4 juin, la galerie de l’Espace culturel de Trois-Ponts accueille son talent magnifié dans la belle exposition «Entre Vagabondes et Cultivées», entièrement consacrée à un travail inédit qu’elle nous dévoile pour l’occasion.

Cette artiste de chez nous vit une réelle passion pour le monde végétal. Le travail de Dominique DEBLANC ne vous est pas inconnu! Vous connaissez d’elle, assurément, ses œuvres botaniques et imaginaires. Cette fois, nous la rejoignons dans ses déambulations au cœur de jardins fleuris et gourmands qu’elle conçoit comme au gré des sentiers de campagne qu’elle parcourt. En ces lieux si proches de nous, les formes, les architectures, les couleurs, les matières, les textures, les entrelacements de ces vagabondes et de ces cultivées n’ont de cesse de charmer son œil d’artiste. De retour à l’atelier, aquarelle, crayon de couleur, mine de plomb, pastel, fusain, feutre, acrylique, les techniques se chevauchent, se superposent, s’accompagnent pour exprimer cette respiration, cette joie profonde, cet étonnement, cette confiance et cette paix authentique qu’elle éprouve et auxquels elle tente de nous initier au travers d’une large série de peintures et dessins exposés pour la première fois.