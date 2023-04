Le 18 mai, fais ce qu’il te plait!

Le jeudi de l’Ascension, c’est plus qu’une tradition, les Arts de la rue débarquent à Ath. Une centaine d’artistes et près de 40 compagnies vont actionner les zygomatiques des milliers de spectateurs qui battront le pavé en toute liberté… «Ath redevient, l’espace d’un jour, une immense scène», explique-t-on du côté de la Maison culturelle. «Des scènes naturelles vont naître dans une vingtaine de coins de la ville afin d’y accueillir des spectacles de rue et de cirque, des parades musicales et des déambulations débridées. Au total, 63 rendez-vous au programme de cette journée qui émerveillera petits et grands.»

«Sortilèges» est l’un des premiers festivals de la saison en Arts de Rue en Belgique francophone. Même s’il fête ses 33 printemps, les nouveautés sont toujours bien réelles. «Nous lançons un nouvel espace pour les familles, à savoir le Bercail. Ce lieu a été imaginé par les participants aux stages et ateliers de Ruée vers l’Art qui ont décidé de réenchanter la cour du Château Burbant. Durant l’après-midi, les enfants et leurs parents pourront profiter de la parade d’ouverture, d’ateliers créatifs, de spectacles pour enfants, d’une course déjantée, de la catapulte de couleurs ou encore de la cabane de bambous.»