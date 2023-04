Océane était attendue depuis trois ans

Avec le résultat que l’on sait! Étudiante, Océane va devoir jongler entre les études, un job étudiant et ses obligations de Miss Soignies. Remise de médailles, coup d’envoi, chasse aux œufs, Océane a déjà pu étrenner sa belle écharpe. Les chances que vous la croisiez sont donc nombreuses cette année. «Michel Lenvain, l’organisateur du concours, insiste sur l’école. D’autant que dans le cadre de ma formation d’éducatrice spécialisée, je vais avoir bon nombre de stages. Mais, je fais de la place dans mon agenda. Ces premières semaines de Miss m’étonnent beaucoup. Je reçois un bel accueil et je rencontre beaucoup de personnes. Je compte profiter de cette année d’ouverture vers des mondes parfois inconnus.»

Trois ans après la dernière élection, la succession de Manon Stassin était très attendue du côté de Soignies et de sa région. Loin d’être une habituée des défilés, Océane est parvenue à se distinguer auprès du jury. Nul doute qu’elle saura aussi se faire apprécier du grand public. «Je me suis lancée dans cette aventure un peu par hasard, suite à un pari», lance la jeune femme de 20 ans avec humour. «Je n’avais aucune pression particulière. J’ai pris énormément de plaisir à chaque étape du concours. Le passage devant le jury a été le moment le plus angoissant. Celui-ci essaie de déstabiliser un peu les candidates. C’est le jeu. Par contre, la soirée était très agréable. J’en ai profité un maximum…»

Océane reste les pieds sur terre et compte bien profiter de cette belle année qui débute. «Je ne me suis pas donnée d’objectifs précis au bout d’un an. Un peu comme lors du concours, je vis sans pression. Il n’empêche que ma participation à Miss Soignies Haute Senne m’a permis de me libérer, de vaincre ma timidité, de gagner en assurance. Rien que pour cela, je suis heureuse de m’être inscrite. Maintenant, c’est du bonus. Un autre concours? Je n’y pense pas encore. Je ferai le point dans un an. Rien ne presse…»